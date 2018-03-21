Посол Британии отказался прийти на встречу в МИД РФ по "делу Скрипаля"

Британский посол в России Лори Бристоу не примет участие во встрече в МИД РФ с иностранными послами, посвященной ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя британского посольства.
"Посол Великобритании не примет участие в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне", - сказал он.
Ранее в МИД РФ заявили, что все аккредитованные в России послы зарубежных государств приглашены в среду для разъяснения российской позиции по "делу Скрипаля".
В российском министерстве отметили, что "основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ".
Ситуация вокруг отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери привела к дипломатическому конфликту между Лондоном и Москвой.
По данным Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанной в СССР в рамках проекта Новичок. Скрипаль с дочкой до сих пор находится в реанимации в критическом состоянии.
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