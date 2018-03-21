Послы США, Германии и КНР отказались прийти в МИД РФ на встречу по "делу Скрипаля"

Послы США, Германии, Франции и КНР отказались прийти в МИД РФ на встречу по делу об отравлении Сергея Скрипаля, во время которой Москва представит свои разъяснения.
Посол США в России Джон Хантсман не будет участвовать во встрече. Как зявила РБК пресс-секретаря посольства, США рассматривают возможность участия в данной встрече на рабочем уровне.
Как сообщает ТАСС, на встречу также не придут посол Китая Ли Хуэй, посол Франции Сильви Берманн, посол Германии Рюдигер фон Фрич. В дипведомствах этих стран в Москве заявили, что страны будут представлены кем-то из посольств.
Ранее о своем отказе посетить встречу заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.
В МИД РФ в среду будет проведена встреча со всеми аккредитованными послы зарубежных государств, ожидается, что Москва разъяснит свою позицию по "делу Скрипаля".
В российском министерстве отметили, что "основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ".
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14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.
По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.
Также Мэй объявила об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Соединенное Королевство и отмене остальных запланированных встреч на высшем уровне с представителями России.
Мэй посетовала, что Москва ответила на все просьбы доказать свою непричастность к отравлению с "сарказмом и презрением".
Отметим, что РФ отвергла все обвинения и в ответ на действия Лондона вышлет 23 британских дипломатов.
Президент РФ Владимир Путин все обвинения Лондона в адрес РФ назвал "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.
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