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Послы НАТО призвали РФ освободить украинских моряков и воздержаться от эскалации

Сегодня, 07:08
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Послы альянса не обошли вниманием нападение на украинские корабли в Керченском проливе

Во вторник, 18 декабря, на заседании комиссии Украина-НАТО о выполнении Киевом годовой программы сотрудничества с альянсом, послы НАТО заверили Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности, передает DW.

Послы альянса не обошли вниманием нападение на украинские корабли в Керченском проливе.

"Послы государств-членов НАТО подчеркнули, что применение Россией военной силы против украинских моряков и кораблей рядом с Азовским морем в конце ноября было неоправданным", - сообщил изданию чиновник НАТО на условиях анонимности.

По его словам, послы призвали Россию освободить украинских моряков и "воздержаться от любой дальнейшей эскалации".

Как рассказал глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, Лондон решил ускорить заход в Черное море британского разведывательного корабля Echo.

"Это одна из мер, которые нам обещали сделать, и это исполнили. Мы планировали, что корабль зайдет в январе, британская сторона сделала так, что по решению правительства это ускорилось, и он зашел сегодня", - сказал Пристайко.

Теги:   Украинские моряки Украина НАТО Россия

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