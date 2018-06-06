Послы G7 обратились к Раде из-за закона об Антикоррупционном суде

Послы стран G7 обратились к народным депутатам с призывом принять закон об Антикоррупционном суде.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter канадского председательства.

"Панель экспертов должна играть центральную роль в избрании квалифицированных суддей", - заявили в G7.

Там подчеркнули, что антикоррупционный суд должен быть неотъемлемой частью антикоррупционных усилий Украины.

Посли країн «Великої сімки» закликають Верховну Раду прийняти закон для створення незалежного Вищого антикорупційного суду. pic.twitter.com/ERuB4N6703 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 6 июня 2018 г.

Напомним, 4 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уйдет с поста главы правительства в случае, если в стране не будет создан независимый Антикоррупционный суд.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко надеется, что процесс создания Антикоррупционного суда в Украине начнется в июле.

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Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба как минимум в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот насчет электронного декларирования - ни одной.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.