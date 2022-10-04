Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России, который включает ограничение цен на нефть — СМИ 4 октября, 23:48 Евросоюз готовится вводить новые санкции против РФ (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Послы стран Евросоюза во вторник, 4 октября, согласовали новый пакет санкций против России. Об этом сообщил в Twitter журналист Radio Liberty Рикард Йозвяк.

По данным журналиста, в новый пакет санкций входит ограничение цен на нефть. Ограничения должны официально утвердить в среду или в четверг.

Как сообщает Politico, в новый пакет санкций войдут ограничения против российской сталелитейной промышленности и технологий, используемых российской армией, а также против пособников российского диктатора Владимира Путина. Новые санкции также запретят гражданам ЕС занимать руководящие посты на российских госпредприятиях.

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По информации источников издания, решения о фактической цене или будущем диапазоне ограничения цен на нефть пока нет.

Politico пишет, что послы ЕС спешили согласовать пакет санкций не позднее среды — перед встречами европейских лидеров, которые пройдут в Праге на этой неделе.

В начале сентября министры финансов G7 подтвердили намерение установить потолок цен на российскую нефть. Тогда сообщалось, что ограничения могут вступить в силу с 5 декабря.

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