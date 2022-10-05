Послы ЕС согласовали детали восьмого пакета санкций против России 5 октября, 13:00 Послы ЕС согласовали детали восьмого пакета санкций против РФ (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В среду, 5 октября послы стран Европейского Союза согласовали детали восьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину, сообщил журналист Рикард Йозвяк.

По его словам, окончательный вариант будет готов в четверг, 6 октября.

«Послы ЕС одобрили все детали пакета санкций против России и запустили так называемую письменную процедуру, которая завершится завтра в 10.00», — написал он в Twitter.

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После ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Украины в сентябре президент Владимир Зеленский призвал ЕС начать работу над восьмым пакетом санкций против РФ.

Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в принятии нового пакета санкций нет никаких сомнений.

По данным СМИ, в новый пакет санкций войдут ограничения против российской сталелитейной промышленности и технологий, используемых российской армией, а также против пособников российского диктатора Владимира Путина. Новые санкции также запретят гражданам ЕС занимать руководящие посты на российских госпредприятиях.

Венгрия выступает против новых ограничений.

