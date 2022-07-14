Послы ЕС обсудили новый пакет санкций против РФ — журналист 14 июля, 20:12 Флаг Евросоюза (Фото:Alexandre Lallemand/Unsplash)

Послы ЕС провели консультации о новом пакете санкций против России.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его информации, обсуждение пакета пройдет в ближайший понедельник, а утверждение ожидается в среду.

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«Если все пройдет хорошо», — уточнил Йозвяк.

12 июля The Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в ближайшие недели Евросоюз планирует оформить новый пакет санкций против России.

Некоторые государства-члены Евросоюзе настаивают на том, чтобы расширить санкции и на российский газ, но у подавляющего большинства стран нет особого желания идти на это.

Ранее сообщалось, что Евросоюз работает над новыми санкциями, направленными против российского золота. Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, которая по итогам 2021 года экспортировала золота на 12,6 млрд фунтов.

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