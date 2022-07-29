«Иллюстрация варварства». Послы Британии и США в ООН резко осудили российские преступления против пленных украинцев

29 июля, 21:22
Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд (Фото:REUTERS/Jeenah Moon)

Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд (Фото:REUTERS/Jeenah Moon)

Послы Великобритании и США в ООН отреагировали на преступления России против украинцев.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд вновь потребовала, чтобы Россия прекратила вторжение, вышла из Украины и выполнила свои обязательства по Уставу ООН.

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«Видео этой недели кастрации украинского военнопленного российскими солдатами является иллюстрацией варварства и преступности России», — цитирует ее пресс-служба британского парламента.

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Она также напомнила о других зверствах и преступлениях России за пять месяцев вторжения: нарушения гуманитарного права в Буче и Ирпене, нападения на мирных жителей в Мариупольском театре, на вокзале Краматорск, в торговом центре Кременчуга, в многоквартирных домах в Часовом Яру и Виннице, а также о массовых пытках и издевательствах над задержанными, включая женщин и детей.

Постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд в ООН заявила, что «Россия фактически подожгла Устав ООН», сообщает CNBC.

«После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале мир стал свидетелем вопиющих нарушений Россией международного права и полного игнорирования Устава ООН и принципов мира», — добавила она.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Россия Великобритания ООН Военные преступления

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