СМИ узнали, кто станет новым послом ЕС в Украине 20 апреля, 02:53 Флаги Украины и ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Стало известно, кого назначат новым послом Европейского Союза в Украине. пост должна быть назначена заместитель генерального директора Европейской комиссии по расширению Катарина Матернова.

Об этом сообщает Euractiv.



Во внутренней записке Европейской службы внешних дел говорится, что на этот пост должна быть назначена Матернова. Чиновник ЕС отметил, что ее назначение может стать ключевым в продвижении европейских интересов в Украине и при этом обеспечить техническую поддержку и экспертизу, необходимую Киеву для продвижения по пути к вступлению.

Видео дня

В настоящее время Катарина Матернова занимается развитием политики соседства и расширения ЕС и уже поддерживала тесные контакты с украинскими властями.