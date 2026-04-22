Венгрия сняла вето: послы ЕС одобрили 90 млрд евро кредита для Украины и новый пакет санкций против РФ

Евросоюз согласовал последний законодательный акт об изменениях в регламент для предоставления кредита Украине в 90 млрд евро (Фото: Совет ЕС / Х)

Послы Евросоюза на заседании в среду, 22 апреля, одобрили решение о финансировании Украины на 90 млрд евро , а также 20-й пакет санкций против России. Об этом сообщил представитель председательствующего в ЕС Кипра, пишет Интерфакс-Украина .

По его словам, послы стран-членов одобрили последний законодательный акт — изменения в регламент о многолетней финансовой политике ЕС, который был необходим для обеспечения выплаты Украине кредита на 90 млрд евро.

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«Сегодня были включены в повестку дня послов ЕС и одобрены на уровне комитета постоянных представителей как кредит Украине в размере 90 млрд евро, так и 20-й пакет санкций», — сказал он.

Представитель подчеркнул, что для окончательного утверждения решений Советом ЕС проекты пройдут письменную процедуру, которая, как ожидается, завершится 23 апреля.

Ранее законодательный акт об изменениях в регламенте предоставления кредита Украине, а также 20-й пакет санкций против РФ блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пользуясь необходимостью единогласного решения. Он требовал возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

13 апреля 2026 года Петер Мадьяр, лидер венгерской оппозиционной партии Тиса, которая победила на парламентских выборах, заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.

22 апреля сообщалось, что Украина закончила ремонт нефтепровода Дружба и возобновила его работу.