«Потенциал невероятный». Кушнер заявил, что работает с командой Зеленского над планом восстановления украинской экономики после войны

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что по итогам переговоров в Абу-Даби и встречи в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным он вместе со Стивом Уиткоффом предметно прорабатывает с Киевом планы послевоенной безопасности и экономического развития Украины.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Дублине в ночь на 13 ноября.

Кушнер рассказал о тесном сотрудничестве с командой Зеленского над планом послевоенного восстановления украинской экономики и общества, принимая во внимание впечатляющий потенциал, инновационность, изобретательность и стойкость, которые государство продемонстрировало при защите от российской агрессии.

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«Я знаю, что мы очень тесно сотрудничаем с президентом Зеленским и его командой над планом послевоенного восстановления Украины. Потенциал Украины невероятен. Если задуматься о том, чего Украине удалось достичь, защищая себя в этой войне — инновации, изобретательность, сила, блестящее мастерство, — это было поистине впечатляюще. И я думаю, что перенос этой же настойчивости в послевоенный период — на развитие экономики и построение общества на этой основе — станет чем-то невероятно захватывающим. И планы, над которыми мы работаем, действительно потрясающие», — сказал он.

Кроме того, Кушнер отметил, что значительная часть обсуждения касалась вопросов безопасности Украины и региона в целом в послевоенный период — «чтобы гарантировать, что случившееся никогда не повторится после этой войны».

«Мы очень детально прорабатывали этот вопрос с президентом Зеленским, и генерал Гринкевич действительно возглавлял эту работу. Я считаю, что в этом направлении продолжается значительный прогресс, поэтому мы проведем дополнительные обсуждения и продолжим тесно координировать свои действия», — добавил он.

12 ноября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным после трехсторонней встречи между США, Украиной и Россией в Абу-Даби. Разговор продлился около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились на встречу с Зеленским в Дублин, куда тот прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

После этого Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров по завершению войны в Украине, а Кушнер отметил, что на них будут представлены европейские страны.

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В свою очередь , Зеленский сообщил о подготовке «крупнейшего» обмена военнопленными между Украиной и Россией. Договоренность об этом была ранее достигнута в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби, проходивших 10−11 ноября.