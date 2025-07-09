Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью Radio NV выразил мнение, что потери Ирана в 12-дневной войне с Израилем полезны Украине.

«Я думаю, что то, что произошло сейчас в нашей короткой войне с Ираном, в итоге сыграет в пользу Украины. Потому что Иран, наверное, в ближайшее время вряд ли сможет оказывать какую-то серьезную военную помощь России. Иран будет занят своими проблемами, которых у него хватает после этой 12-дневной войны», — заявил Бродский в эфире Radio NV.

Реклама

Он напомнил, что Израилю удалось нанести сильный удар по ядерной программе Ирана, ликвидировать руководство и Корпуса стражей Исламской революции, и иранской армии и нанести серьезный удар по производству и пусковым установкам ракет и шахедов.

«Поэтому я думаю, что Иран на ближайшее время будет нейтрализован, и он не сможет оказывать той помощи России и поставлять оружие, дроны и ракеты, которые будут уничтожать украинцев. Думаю, что наш вклад в поддержку Украины очевиден в этом смысле. Хотя понятно, что это не было целью. Я не буду говорить того, чего нет. Понятно, что мы преследовали свои цели», — заявил посол Израиля.

Бродский подытожил, что серьезное ослабление Ирана, безусловно, на пользу Украине.

В мае агентство Reuters сообщало, что Иран в ближайшее время планирует передать Москве пусковые установки для баллистических ракет малой дальности, которые, по информации США, были отправлены в Россию в прошлом году для применения в войне против Украины.

25 июня издание The Telegraph со ссылкой на западных чиновников сообщило, что после войны с Израилем Иран хочет накопить вооружение, а не продавать его за границу, поэтому может сократить поставки в Россию.

Один из источников издания заявил, что России придется производить собственные ракеты внутри страны или полагаться на Северную Корею в вопросах поставок. Еще один собеседник сказал журналистам, что они также видят уменьшение поддержки Тегераном российского производства ударных беспилотников иранской разработки.