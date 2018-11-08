08 ноября 2018, четверг

"Последовательно и жестко": Киев прокомментировал новые санкции США против РФ

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Павел Климкин

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал введение США новых дополнительных санкций в связи с "продолжением враждебной деятельности России" против Украины.

"После Крымской декларации последовали крымские санкции. Именно так. Последовательно и жестко, словом и делом", - заявил он.

Напомним, что 8 ноября Министерство финансов США расширило санкции против РФ в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

В список санкций внесли крымского сотрудника Федеральной службы безопасности РФ Андрея Сушко, заместителя главы "МГБ ЛНР" Александра Басова, бывшего командующего ракетными войсками и артиллерией РФ Владимира Зарицкого, восемь компаний из оккупированного Крыма и "МГБ ЛНР".

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