Белый дом отреагировал на последние российские удары по городам Украины

17 октября, 22:10
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Администрация президента США Джо Байдена находится в ежедневном контакте с украинцами. (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Администрация президента США Джо Байдена находится в ежедневном контакте с украинцами. (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Белый дом осудил российские удары по городам Украины в понедельник, 17 октября, и подчеркнул, что они демонстрируют жестокость российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в комментарии СNN.

«Соединенные Штаты решительно осуждают ракетные удары России сегодня, которые продолжают демонстрировать жестокость Путина», — сказала она.

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Она также снова отметила, что администрация президента США Джо Байдена находится в ежедневном контакте с украинцами.

Утром 17 октября Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. Удары разрушили один жилой дом и повредили еще несколько, в нежилом здании начался пожар. Погибли четыре человека, среди них — беременная девушка на шестом месяце и ее муж. По меньшей мере четыре человека пострадали, 19 жителей удалось спасти.

https://www.youtube.com/embed/H2VE2xveby4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Белый дом Войска РФ

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