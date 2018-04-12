Последнее ракетное предупреждение: Какие корабли вошли в ударную группировку, отправленную Трампом в Сирию

В Средиземное море отправилась группировка во главе с атомным авианосцем Harry S. Truman

В среду, 11 апреля, из базы ВМС США в Норфолке к берегам Сирии отправилась ударная группировка во главе с авианосцем Harry S. Truman. Перед этим, президент США Дональд Трамп анонсировал скорый военный ответ на применение в сирийском городе Дума химического оружия.

В ударную группу ВМС США, помимо атомного авианосца Harry S. Truman (на борту могут находится до 90 самолетов) входят: ракетный крейсер USS Normandy, четыре ракетных эсминца класса Arleigh Burke, оснащенные в том числе, ракетами Томагавк.

На первоначальном этапе похода к берегам Сирии, к американским кораблям присоединился также немецкий фрегат Hessen.

В военно-морских силах США уточнили, что группировка планирует провести операции в районах ответственности 5-го и 6-го флотов ВМС США.

В данный момент, у берегов Сирии уже находятся эсминцы USS Donald Cook и USS Porter.

11 апреля Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума. В своем Twitter он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!", - написал Трамп.

В тот же день, Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные подразделения Вооруженных сил. Такие действия вызваны возможным ракетным ударом США по Сирии.