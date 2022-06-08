«ЕС либо распадется, либо федерализируется». Что будет с коллективным Западом после победы Украины в войне — политолог 8 июня, 15:31 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Флаги Украины и ЕС (Фото:Dusan_Cvetanovic/pixabay)

После победы Украины в войне против России Европейский Союз ожидает переформатирование, убежден политолог Александр Антонюк.

«Война и реакция коллективного Запада подтверждают, что Европейский Союз, к сожалению, не консолидирован, хотя вроде бы должен [таким быть]. После нашей победы, после завершения войны, есть интуитивное знание, что ЕС будет таки переформатироваться и разбиваться на несколько блоков, где действительно страны будут объединяться вокруг исповедуемых интересов и ценностей», — рассказал Антонюк в эфире Радио НВ.

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Перспективу, по мнению политолога, имеет блок Украины, Польши, Британии и балтийских стран, куда могут входить и другие государства. А Германия, Франция, Италия, продолжил он, скорее всего, объединятся в другой региональный блок.

«ЕС ждет распад или, в лучшем случае, условная федерализация», — объяснил он.

Впрочем, добавил Антонюк, это не значит, что сейчас мы должны отказаться от идеи вступления в ЕС, ведь этот союз не исключает существования других:

«„Трусить“ [ЕС] мы будем независимо от того, будем ли кандидатами. <...> Наше участие — это в любом случае процессы реформирования ЕС. Будучи либо кандидатом, либо даже полноценным членом, наш вес и роль будет другой — не в качестве попрошайки, а в качестве конкретного члена. Но до членства действительно далеко. А кандидатство не отрицает возможности рассматривать варианты создания чего-либо другого».

8 июня председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер заявил, что будет рекомендовать лидерам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС на саммите 23−24 июня.

После министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Киев не воспримет никаких альтернатив предоставления статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Заявку на вступление Украины в ЕС президент Владимир Зеленский подписал 28 февраля на четвертый день войны с Россией. Он говорил, что Украина обратится в Евросоюз по безотлагательному вступлению по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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