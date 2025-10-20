Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в комнате заседаний Кабинета министров Белого дома в Вашингтоне, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Европейские правительства поддержали Владимира Зеленского и спешат заключить соглашение об использовании замороженных активов РФ после того, как Дональд Трамп давил на украинского лидера, чтобы тот принял требования российского диктатора Владимира Путина о завершении войны.

Об этом сообщает Financial Times в материале Европейцы спешат встать на защиту Владимира Зеленского после напряженной встречи с Дональдом Трампом (Europeans rush to Volodymyr Zelenskyy’s defence after tense Donald Trump meeting).

«Мы видим усилия президента Трампа, направленные на установление мира в Украине, все эти усилия приветствуются, но мы не видим, что Россия хочет мира. Мы обсуждаем, что еще мы можем сделать», — заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в понедельник, 20 октября.

Ранее Financial Times сообщило, что встреча Зеленского и Трампа в Белом доме 17 октября была напряженной. Украинский лидер пытался привести контраргументы на максималистские требования Путина, включающие территориальные уступки.

Но Трамп предупредил Зеленского, что Путин угрожал «уничтожить» Украину, если она не согласится на его требования, и настаивал, что мирное соглашение может быть достигнуто, когда он встретится с российским диктатором.

В ответ европейские лидеры проведут саммит в Брюсселе в четверг, 23 октября, потенциально с Зеленским. Основная цель — согласование использования замороженных российских активов для предоставления Украине займа в размере $140 миллиардов. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать эти средства исключительно на вооружение для Киева, отмечает FT.

Министры иностранных дел ЕС, которые встречались в Люксембурге 20 октября, выразили поддержку Украине, заявив, что блок должен согласовать использование замороженных активов РФ и принять очередной пакет санкций против Москвы.

«ЕС должен предоставить Украине сильную стартовую позицию, предоставляя военную помощь. Также мы должны обсудить возможность использования замороженных активов России для финансовой поддержки Киева, чтобы обеспечить наилучшие условия для переговоров», — заявил Дэвид ван Вил, министр иностранных дел Нидерландов.

Чиновники ЕС убеждены, что саммит 23 октября позволит Еврокомиссии вынести предложение о предоставлении займа траншами, которые будут направлены на закупку оружия для Украины.

В то же время премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в начале саммита не будет, поскольку он будет участвовать в национальном празднике, что потенциально позволит другим 26 лидерам достичь согласия без него.

Также министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил журналистам, что это финансирование «даст Украине средства для самозащиты по крайней мере на три года».

Однако Бельгия, где хранится большинство замороженных активов России, заявила, что не подпишет соглашение, пока не получит гарантий от других государств-членов ЕС по покрытию расходов в случае успешных судебных исков Москвы.

В этом месяце Кремль осудил идею использования замороженных российских активов для помощи Украине, назвав это «незаконным изъятием российской собственности — или, проще говоря, кражей», и пригрозил судебным иском.

Правительства ЕС все еще не могут прийти к согласию относительно следующего пакета санкций против Москвы, который предусматривает запрет на российский сжиженный природный газ (СПГ) с января. Словакия выступает против этой инициативы, пока не получит дальнейших уступок.

В понедельник, 20 октября, страны, за исключением Словакии и Венгрии, достигли соглашения о полном отказе Европы от российского газа до 2028 года.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен отметил, что окончательный запрет позволит ЕС «обрести энергетическую независимость» и «поддержать Украину».

Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не снимет свое вето, пока Еврокомиссия не пообещает принять меры для снижения расходов на энергоносители и поддержки автомобильной промышленности, которая переживает сложные времена.

Западные лидеры из «коалиции желающих» должны провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 24 октября, относительно дальнейшей военной поддержки.

После того как на прошлой неделе Дональд Трамп отказался поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, Зеленский выразил надежду на европейских союзников, подчеркнув, что «такое оружие есть не только у Соединенных Штатов».

«Если Соединенные Штаты сделают шаг вперед, россияне поймут, что я могу договориться о Tomahawk и другом необходимом оружии и в Европе», — сказал Зеленский.