После встречи с Макроном Зеленский посетит Минэкономики и Сенат Франции Сегодня, 18:11 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Philippe Wojazer Встреча Макрона с Зеленским REUTERS/Philippe Wojazer

После встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский посетит Министерство экономики и финансов Франции, а также французский Сенат — верхнюю палату парламента.

Об этом сообщает журналистка НВ Кристина Бердинских.

Первая леди Украины после встречи с супругой президента Франции Брижит Макрон и торжественной церемонии украинской президентской супружеской четы отправилась в Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду.