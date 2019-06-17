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После встречи с Макроном Зеленский посетит Минэкономики и Сенат Франции

Сегодня, 18:11
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После встречи с Макроном Зеленский посетит Минэкономики и Сенат Франции - фото

REUTERS/Philippe Wojazer

Встреча Макрона с Зеленским

После встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский посетит Министерство экономики и финансов Франции, а также французский Сенат — верхнюю палату парламента.

Об этом сообщает журналистка НВ Кристина Бердинских.

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Теги:   Эммануэль Макрон Елена Зеленская Владимир Зеленский

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