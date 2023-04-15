После утечки документов Кремль не сделал ничего, чтобы перекрыть США доступ к российским спецслужбам — NYT 15 апреля, 22:42 Здание Пентагона (Фото:defense.gov)

В США не видят никаких признаков того, что после утечки документов руководство России приняло меры, чтобы помешать Вашингтону и в дальнейшем иметь доступ к российским службам безопасности и разведки, заявили два высокопоставленных американских чиновника The New York Times.



По их словам, это был один из вопросов, который беспокоил Запад: они думали, что россияне попытаются найти источники США и попробуют перекрыть их. Однако спустя неделю после того, как данные появились в соцсетях, «опасения не оправдались».

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«Также нет никаких признаков того, что российское командование изменило свои операции на местах в Украине в ответ на разоблачение», — заявили собеседники NYT.

Как отмечает газета, документы показали, «насколько сильно военные усилия Украины зависят от США».

«Американские спецслужбы проникли внутрь российской армии настолько, что в режиме реального времени предупреждают Украину о времени авиаударов Москвы и даже об их конкретных целях», — пишет издание.



6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США за март, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что слитые документы Пентагона — это смесь правдивой и ложной информации. Он назвал утечку «целенаправленной информационной операцией, выгодной России», чтобы снизить уровень доверия между союзниками.

CNN сообщил, что после «слива» документов Украина якобы изменила ряд военных планов. Комментируя это, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение о контрнаступлении будет принято «в последний момент», информация является секретной, а у Украины несколько вариантов.

На фоне опубликованных данных глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что у Украины «отличный план» контрнаступления и возможности для успеха.

