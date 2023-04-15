После утечки документов Кремль не сделал ничего, чтобы перекрыть США доступ к российским спецслужбам — NYT

15 апреля, 22:42
Поделиться:
Здание Пентагона (Фото:defense.gov)

Здание Пентагона (Фото:defense.gov)

В США не видят никаких признаков того, что после утечки документов руководство России приняло меры, чтобы помешать Вашингтону и в дальнейшем иметь доступ к российским службам безопасности и разведки, заявили два высокопоставленных американских чиновника The New York Times.

По их словам, это был один из вопросов, который беспокоил Запад: они думали, что россияне попытаются найти источники США и попробуют перекрыть их. Однако спустя неделю после того, как данные появились в соцсетях, «опасения не оправдались».

Видео дня

«Также нет никаких признаков того, что российское командование изменило свои операции на местах в Украине в ответ на разоблачение», — заявили собеседники NYT.

Читайте также:

Евгений Пригожин, Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Misha Japaridze/Pool/File Photo/File Photo) Занижение потерь и попытка Путина «примирить» Пригожина и Шойгу. NYT рассказала о внутренней борьбе в правительстве РФ

Как отмечает газета, документы показали, «насколько сильно военные усилия Украины зависят от США».

«Американские спецслужбы проникли внутрь российской армии настолько, что в режиме реального времени предупреждают Украину о времени авиаударов Москвы и даже об их конкретных целях», — пишет издание.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США за март, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что слитые документы Пентагона — это смесь правдивой и ложной информации. Он назвал утечку «целенаправленной информационной операцией, выгодной России», чтобы снизить уровень доверия между союзниками.

Читайте также:

CNN сообщил, что после «слива» документов Украина якобы изменила ряд военных планов. Комментируя это, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение о контрнаступлении будет принято «в последний момент», информация является секретной, а у Украины несколько вариантов.

На фоне опубликованных данных глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что у Украины «отличный план» контрнаступления и возможности для успеха.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Секретная информация Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X