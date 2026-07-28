Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в связи с угрозами Тегерана после удара по иранскому судну в акватории Каспийского моря.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в соцсети X во вторник, 28 июля.

По словам Сибиги, разговор был откровенным, а его главной целью стало недопущение дальнейшей эскалации.

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«Дипломатия — это прямой диалог, даже когда он сложен. Я подчеркнул, что наша цель — избежать ненужной эскалации», — отметил министр.

В ходе переговоров Сибига подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на защиту государства от российской агрессии и никогда не были нацелены против гражданских судов или мирных жителей. Он также прокомментировал заявления Ирана относительно гибели его гражданина и атаки на гражданское судно во время недавнего инцидента.

Глава МИД подчеркнул, что первопричиной всех событий является российская агрессия, а ответственность за провокации и человеческие жертвы несет именно Россия.

Кроме того, украинский министр призвал Иран воздержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации, а также прекратить поддержку войны России против Украины.

«Наша позиция остается неизменной: Европа и Ближний Восток заслуживают стабильности, безопасности и мира», — подчеркнул Сибига.

Ранее в Telegram-каналах распространялась информация о том, что Иран якобы планирует нанести ракетный удар по Украине в течение следующих 48 часов. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко это опроверг.

Угрозы Ирана в адрес Украины — что известно

25 июля СБУ сообщила, что украинские дроны поразили российский ракетный катер проекта 12418 Молния. Также были атакованы грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

В тот же день Министерство иностранных дел Ирана осудило украинский удар по судну в Каспийском море и заявило, что Тегеран оставляет за собой право защищать свои «национальные интересы и безопасность».

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Инфографика: NV

В то же время проиранский Telegram-канал Middle East Spectator опубликовал карту и заявил, что вся территория Украины якобы находится «в зоне досягаемости иранских баллистических ракет, в частности Khorramshahr". Это сообщение не является официальным заявлением иранских властей.

26 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи озвучил угрозу в адрес президента Украины Владимира Зеленского после украинского удара по судну в Каспийском море.

На своей странице в соцсети X он написал, что этот удар является «вопиющим нарушением Устава ООН», и добавил, что приказ о нем якобы отдал Израиль, «чтобы втянуть Европу в свою войну».

27 июля председатель комиссии по вопросам национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи озвучил новые угрозы в адрес Украины, заявив, что Тегеран не оставит без реакции действия, направленные против него, и Украина «вскоре может это понять».

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран де-факто уже участвует в войне России против Украины, поставляя Кремлю дроны типа шахед, технологии их производства и другие вооружения. При этом президент отметил, что Украина «должна действовать осторожно» и «не допускать открытия нового фронта».