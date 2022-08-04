После визита в Тайвань. Пелоси посетила границу Южной и Северной Кореи 4 августа, 23:25 Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (Фото:Kim Min-Hee/Pool via REUTERS)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Кореи после визита в Тайвань. Об этом сообщает СNN.

«Во время посещения демилитаризованной зоны и авиабазы Осан мы передали благодарность Конгресса и страны за патриотическую службу наших военнослужащих, которые стоят на страже демократии на Корейском полуострове», — заявила спикер.

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После этого Пелоси отправилась в Сеул вместе с делегацией Конгресса.

«Наша делегация Конгресса отправилась в Сеул, чтобы подтвердить наши дорогие связи и нашу общую приверженность укреплению безопасности и стабильности, экономическому росту и демократическому управлению», — сказала Пелоси.

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. Вечером 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня, а уже на следующий день покинула остров.

Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

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