«Усиление внимания к Украине». Что изменится после смерти Елизаветы II и с новым королем Британии Карлом III — интервью с культурологом 9 сентября, 14:01 Эксклюзив НВ Чарльз и Елизавета во время платинового юбилея британской королевы. Лондон, Великобритания, 5 июня 2022 года. (Фото:REUTERS/Hannah McKay/Pool/File Photo)

Британия и весь мир скорбят по Елизавете II, умершей 8 сентября. На королевском престоле ее сменил Карл III.

В интервью Радио НВ культуролог, украинская журналистка и автор медийных проектов о современных монархах и аристократических семьях Снежана Старовицкая объяснила, изменится ли политика Лондона в отношении Украины.

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— Ясно, что иначе нельзя сказать: ушла целая эпоха.

— Две эпохи.

— Даже две. Британия была империей, когда Елизавета II зашла на трон, теперь это Содружество. Каково наследие Елизаветы II? Как будут проходить процедуры перехода к новому монарху?

— Процедура перехода короны с одной головы на другую проходит в строго прописанном протоколом виде, поэтому здесь не будет ничего нового. И мы, как и британцы, как и весь мир, уже имеем короля Карла III. До этого такое же имя носили короли Великобритании еще в XVII веке, немного раньше. Уже официально принц Чарльз имеет право именоваться Его Величеством королем Великобритании.

— Он 63 года был первым наследником короны, и это, пожалуй, самый длинный период ожидания в британской истории, в британской королевской семье.

— Да, правда, и не только. Это вообще самый длинный период ожидания в истории мировой монархии. Потому что обычно, когда монархи уже чувствуют себя не в хорошем здоровье и не в хорошем настроении, они, как правило, передают корону своему преемнику. Как это, например, сделала нидерландская королева Беатрикс, когда в 2003 году передала корону своему сыну Виллему-Александру. И как сделал король бельгийцев Альберт, тоже передавший корону своему старшему сыну.

Поэтому Елизавету II очень часто упрекали в том, что она является самым большим нарциссом в истории монархии, потому что никак не может уступить трон своему сыну, принцу Чарльзу. Многие королевские биографы и журналисты намекали, что Чарльз недостаточно харизматичен для британской короны и имеет недостаточно энергии и холодной решительности, силы, чтобы иметь корону на своей голове.

Фото: Инфографика НВ

Но посмотрим, как это будет на самом деле. Близкие люди называют Чарльза интеллектуалом, человеком необычайной образованности и воспитанности. Такие люди всегда уступают кому-то, всегда выслушивают чужие мнения, даже если они не согласны с ними. Поэтому люди ошибочно считают их слабонервными. Я думаю, что это не так.

— Елизавету II еще называют монархом, которая дольше всего в истории читала отчеты британской разведки. Это еще одна часть этой огромной эпохи для Великобритании. Какими могут быть международные последствия? Великобритания, конечно, является монархией, но роль короля достаточно ограничена. Хотя для каких-то ключевых аспектов решение короля или его советы необходимы. Что может быть дальше?

— Во-первых, внимание мира сейчас будет приковано к теме Фолклендов снова, потому что говорят, что Аргентина едва не празднует похороны Ее Величества. Впрочем, и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, и глава правительства Австралии выразили глубокие соболезнования, переводя которые на человеческий язык с протокольного, можно сказать, что для них это действительно была очень печальная новость об уходе в вечность Ее Величества Елизаветы II. Посмотрим.

Я думаю, что Чарльзу по наследству досталась не менее сложная историческая роль, чем та, которая была у его уже покойной матери, пережившей несколько войн.

— Критики системы монархии говорят, что хорошо, Елизавета приняла Британию в очень сложные времена, но то, в каком состоянии она ее оставила, тоже нельзя назвать легкими временами. Здесь тебе и последствия Брексита, и вопросы с Ирландией, еще много разных, постоянные идеи Шотландии о самостоятельности, о независимости. Какова роль короля в решении этих крупнейших, глобальных британских проблем?

— Многие люди почему-то ошибочно считают, что монархия декоративна, но это не так. Европейские монархи (арабских не трогать, потому что там настолько большие деньги и влияние, что действительно монархи — монархи) имеют огромное влияние, потому что владеют не только фантастическими многочисленными шедеврами искусства, замками и землями, но также и акциями во многих предприятиях. У них также есть многомиллионное состояние, которое, если мы говорим о британской короне, переваливают за один миллиард фунтов стерлингов. Поэтому нельзя сказать, что король — это просто декоративная фигура.

— Король — это еще и огромный инвестор, по сути — олигарх.

— Да.

— И от того, как король будет распоряжаться своими инвестициями, может зависеть даже будущее или настоящее каких-либо корпораций?

— Совершенно верно. Кроме того, если мы говорим о Великобритании, то монарх играет большую роль как моральный столб и авторитет, что к его советам и даже мимике присматриваются все лорды, министры, любые чиновники. Конечно, будут прислушиваться к тому, что будет говорить и какие мысли будет высказывать король Карл III.

— Об имидже, об образе Елизаветы II. В Украине за последние столетия никогда не было своей королевы, но Елизавету II воспринимали близко к сердцу. Когда что-то начала бухтеть жена принца Гарри Меган Маркл, украинские женщины говорили «ну что это за невестка такая?»

— Потому что украинское общество действительно матриархальное — «как это так, она смела задеть мать, бабушку!» В глазах украинского общества она посягнула на какие-то святые, сакральные вещи, поэтому ей этого никогда не простят. Меган Маркл проиграла, как в свое время когда-то проиграла принцесса Диана.

— Внимание к Украине вряд ли изменится в королевской семье после смены монарха?

— О, нет, не изменится. Я бы даже ожидала, что будет усиление внимания к Украине и украинцам. Дело даже не в том, что сейчас в Соединенном Королевстве проживают более 100 тысяч украинских беженцев, преимущественно мам с детьми. Также есть огромный политический интерес Великобритании в победе Украины, поддержке Украины.

Нельзя сбрасывать с чаши весов и тот момент, что все европейские монархи очень поддерживают Украину, а Британия привыкла во всем быть первой. Поэтому ждем еще большего количества поддержки. В каком виде это будет? Надеюсь, что [в виде] оружия и нужных на фронте вещей.

— Еще принц Чарльз бывал в Украине, а визит в статусе короля представлять себе или хотеть можно?

— Да, можно, но, конечно, после победы Украины в войне с Россией. Потому что в воюющую страну монарх никогда не поедет из соображений безопасности.

— Ведь это не какой-нибудь Борис Джонсон — премьеров много, а королева одна, король один.

— 15, 16, 17 [премьеров], а королей надо беречь.

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