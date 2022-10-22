После новой масштабной ракетной атаки Украина призывает партнеров не медлить с предоставлением систем ПВО 22 октября, 15:40 Российская ракета, сбитая ПВО в Киевской области (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя российские атаки по гражданской инфраструктуре утром в субботу, 22 октября, призвал партнеров не медлить с принятием решения о системах ПВО для Украины.

«Суббота в Украине начинается с залпа российских ракет, нацеленных на важнейшую гражданскую инфраструктуру. Часть мы перехватили, другие поразили цели. ПВО спасает жизнь. В столицах не должно быть ни минуты промедления с принятием решения по системам ПВО для Украины», — написал он в Twitter.

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Кулеба добавил, что умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре Украины являются частью российского геноцида против украинцев.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью газете Frankfurter Allgemeine призвал Германию в течение нескольких дней доставить новые боеприпасы в немецкие ЗРК IRIS-T SLM для отражения российских авиаударов.

Шмигаль сказал, что Россия хочет устроить в Украине гуманитарную катастрофу. По его словам, обстрел критической инфраструктуры россиянами может спровоцировать новое «миграционное цунами» в Европе.

"Россия хочет устроить Украине холодную зиму, когда многие могут буквально замерзнуть до смерти. Если в Украине не будет электричества, отопления или воды, это может привести к гуманитарной катастрофе, которую Европа не видела со времен Второй мировой войны", — сказал премьер.

Шмигаль подчеркнул, что IRIS-T уже "спасла огромное количество жизней", однако Украина "с нетерпением" ждет новых боеприпасов, которые нужны стране "прямо сейчас".

Советник главы ОП также отметил, что «единственный способ остановить гуманитарную катастрофу — скорейшая передача ПВО и ракет к ней».

«Ударами по украинской критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу. Удастся ли Путину реализовать свой план сегодня, зависит только от лидеров в европейских столицах», — написал он в Twitter.

Утром в субботу, 22 октября, Россия атаковала объекты инфраструктуры на западе и юге Украины. Украинские силы ПВО смогли сбить 18 из 33 российских крылатых ракет. Впрочем, есть прилеты по объектам инфраструктуры в Волынской, Николаевской, Кировоградской, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях.

Во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение. Укрэнерго также ограничивает подачу электричества в 10 областях. В общей сложности более 1.5 миллиона абонентов осталось без света.