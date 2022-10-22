После новой масштабной ракетной атаки Украина призывает партнеров не медлить с предоставлением систем ПВО

22 октября, 15:40
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Российская ракета, сбитая ПВО в Киевской области (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

Российская ракета, сбитая ПВО в Киевской области (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя российские атаки по гражданской инфраструктуре утром в субботу, 22 октября, призвал партнеров не медлить с принятием решения о системах ПВО для Украины.

«Суббота в Украине начинается с залпа российских ракет, нацеленных на важнейшую гражданскую инфраструктуру. Часть мы перехватили, другие поразили цели. ПВО спасает жизнь. В столицах не должно быть ни минуты промедления с принятием решения по системам ПВО для Украины», — написал он в Twitter.

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Кулеба добавил, что умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре Украины являются частью российского геноцида против украинцев.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1583726855819235329
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1583778630085144576

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью газете Frankfurter Allgemeine призвал Германию в течение нескольких дней доставить новые боеприпасы в немецкие ЗРК IRIS-T SLM для отражения российских авиаударов.

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Шмигаль сказал, что Россия хочет устроить в Украине гуманитарную катастрофу. По его словам, обстрел критической инфраструктуры россиянами может спровоцировать новое «миграционное цунами» в Европе.

"Россия хочет устроить Украине холодную зиму, когда многие могут буквально замерзнуть до смерти. Если в Украине не будет электричества, отопления или воды, это может привести к гуманитарной катастрофе, которую Европа не видела со времен Второй мировой войны", — сказал премьер.

Шмигаль подчеркнул, что IRIS-T уже "спасла огромное количество жизней", однако Украина "с нетерпением" ждет новых боеприпасов, которые нужны стране "прямо сейчас".

Советник главы ОП также отметил, что «единственный способ остановить гуманитарную катастрофу — скорейшая передача ПВО и ракет к ней».

«Ударами по украинской критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу. Удастся ли Путину реализовать свой план сегодня, зависит только от лидеров в европейских столицах», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1583794394909417474?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1583794394909417474%7Ctwgr%5E392332f266c7f251f3fb3cb76e4ea66c80636a70%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fukraine%2Fevents%2Fpovitryana-trivoga-povidomlyayut-pro-vibuhu-u-luckomu-rivnomu-ta-na-hmelnichchini-novini-ukrajini-50278539.html
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Утром в субботу, 22 октября, Россия атаковала объекты инфраструктуры на западе и юге Украины. Украинские силы ПВО смогли сбить 18 из 33 российских крылатых ракет. Впрочем, есть прилеты по объектам инфраструктуры в Волынской, Николаевской, Кировоградской, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях.

Во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение. Укрэнерго также ограничивает подачу электричества в 10 областях. В общей сложности более 1.5 миллиона абонентов осталось без света.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Германия Военная помощь Поставки оружия ПВО Волынская область Ровенская область Ровно Волынь (Луцк) Ракетные удары Луцк Дмитрий Кулеба Денис Шмыгаль Михаил Подоляк Война России против Украины Воздушная тревога IRIS-T SLM

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