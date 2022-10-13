«После поражения России в ООН». Путин может отправить Лаврова в отставку — дипломат 13 октября, 18:57 Эксклюзив НВ Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Причина дипломатических поражений России не в компетентности ее дипломатов, а во всеобщей поддержке Украины, считает Владимир Ельченко, постоянный представитель Украины при ООН в 2015—2019 годах. В эфире Радио НВ он прокомментировал подписание резолюции Генассамблеи ООН об осуждении незаконной аннексии украинских территорий.



«После поражений на фронте приходят дипломатические поражения. 143 страны из 193 — это исключительно отрицательный результат для любой страны, тем более для „великой“ России», — заявил Ельченко.

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Эксперт напомнил, что со стороны РФ предпринимались разные попытки повлиять на процедуру голосования:

«Я не понял, зачем они вносили это предложение о тайном голосовании, ибо я уверен, что оно ничего бы не изменило, возможно, даже наоборот, дало еще больше голосов в нашу пользу. Впрочем, я думаю, их стратегия заключалась в том, чтобы затянуть процесс на как можно дольше и, вероятно, вообще сорвать дебаты или голосование, но ничего у них не получилось. Результат таков, каков он есть».

Ельченко убежден, что это поражение станет большим ударом и для российских дипломатов, и для истеблишмента в целом, а также не исключает дальнейших кадровых изменений. По его мнению, они могут затронуть Сергея Лаврова, возглавляющего МИД РФ с 2004 года:

«Конечно, об этом уже давно идут разговоры. С таким диктатором во главе страны я вообще себе не представляю, как можно добиваться каких-либо успехов в дипломатии. Но попытался бы Лавров объяснить это [российскому диктатору Владимиру] Путину, почему у него что-то не выходит? Ведь не потому, что это Путин — дурак, а потому, что все поддерживают Украину. Объяснить это никак нельзя. Я думаю, Лавров уже и сам не очень хочет оставаться на этой должности, тем более под санкциями. Другое дело, что отставка его уже не спасет от Гааги».