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После поражения на выборах в Европарламент премьер Греции выступил за роспуск парламента страны

Сегодня, 06:23
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После поражения на выборах в Европарламент премьер Греции выступил за роспуск парламента страны - фото

REUTERS/Costas Baltas

Алексис Ципрас намерен потребовать досрочных парламентских выборов

Премьер Греции Алексис Ципрас выступил за проведение в стране досрочных парламентских выборов.

Как сообщает DW, об этом он заявил в воскресенье, 26 мая, сразу после поражения его партии СИРИЗА на выборах в Европейский парламент.

Согласно данным экзитполов, партия премьера Греции оказалась на втором месте, получив 23,9% голосов. Первое место заняла оппозиционная партия Новая демократия (33,3%).

Всегреческое социалистическое движение ПАСОК получило около 7,7%, у Коммунистической партии Греции — 5,5%. Ультраправая партия Золотая заря потеряла часть голосов и набрала 4,5%.

Грецию в Европарламенте представляет 21 депутата.

Как отмечает издание, выборы могут состояться уже 30 июня.

Ципрас пояснил, что сначала дождется проведения муниципальных выборов в Греции 2 июня, и после этого попросит президента страны о назначении даты досрочных парламентских выборов.

Напомним, крупнейшие партийные семьи в Европарламенте — Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов — впервые теряют большинство по результатам выборов в 28 странах ЕС. По данным экзит-полов, ЕНП приобретает 173 мандата в новом составе ЕП, а социал-демократы — 148 из всего 751 мест.

Теги:   Европарламент Алексис Ципрас Греция

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