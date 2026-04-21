После поражения Виктора Орбана в Венгрии успех Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии , которые состоялись в воскресенье, 19 апреля, обеспечит появление в Европейском союзе нового пророссийского голоса.

Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

В публикации отмечается, что Москва, судя по всему, вернет себе некую степень влияния в Европейском союзе после того, как лояльный Кремлю Радев одержал убедительную победу на выборах, которая даст его партии возможность сформировать правительство в одностороннем порядке.

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Результат голосования положил конец многолетнему политическому тупику и коалиционному правлению в Болгарии, являющейся членом ЕС и НАТО. В Кремле сказали, что «впечатлены» Радевым и результатом выборов. WP указывает, что они состоялись всего через неделю после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, являющийся самым важным союзником Москвы в Европе, сокрушительно проиграл парламентские выборы в своей стране 12 апреля.

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков сказал, что «пока рано делать вывод о том, что „общеевропейский климат“ в отношении России изменится». Однако он охарактеризовал риторику Радева как потенциально направляющую других европейских политиков к более «прагматичному диалогу с Российской Федерацией», несмотря на решительную поддержку Украины со стороны ЕС.

Румен Радев, который дал понять, что займет более пророссийскую позицию, последовательно выступая против помощи Украине и заявляя о желании восстановить отношения с Москвой, после своей победы заявил, что «сильная Болгария и сильная Европа нуждаются в критическом мышлении и прагматизме», и призвал к созданию новой архитектуры безопасности в Европе, что перекликается с позицией Кремля, пишет WP.

Впрочем, экономика Болгарии ощутимо зависима от финансирования ЕС. Поэтому, по мнению аналитиков, маловероятно, что Радев будет действовать так же жестко, как Орбан, который использовал право вето своей страны для блокирования крупных инициатив ЕС, таких как кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.

В то же время более высокий, чем ожидалось, результат Радева может усилить его позиции по противодействию предлагаемому запрету ЕС на импорт российских энергоносителей, отмечает издание. Болгария играет ключевую роль как транзитная страна для российского газа, который транспортируется по Черному морю в Венгрию через трубопровод Турецкий поток. Также здесь находится один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Европе, напоминает WP.

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По мнению аналитиков и бывшего высокопоставленного болгарского политика, Радев, придя к власти, рискует столкнуться с протестами со стороны своего электората, если выберет более радикальную пророссийскую позицию и заблокирует инициативы Евросоюза, подчеркивается в статье.

В воскресенье, 19 апреля, в Болгарии состоялись парламентские выборы, триумфатором которых стал экс-президент и бывший командующий болгарскими Воздушными силами Румен Радев, известный своими пророссийскими заявлениями. Его партия Прогрессивная Болгария получила монобольшинство (131 из 240 мест), а сам Радев, очевидно, теперь имеет еще больше шансов стать следующим премьер-министром страны.

Победа партии Радева (44,6%) была прогнозируемой, однако неожиданностью стало завоеванное ею единоличное большинство в будущем парламенте.