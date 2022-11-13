Более 700 тысяч россиян выехали в Грузию во время мобилизации — президент

13 ноября, 14:00
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Саломе Зурабишвили сообщила, сколько россиян бежали в Грузию от мобилизации (Фото:Giorgi Abdaladze/Wikipedia)

Саломе Зурабишвили сообщила, сколько россиян бежали в Грузию от мобилизации (Фото:Giorgi Abdaladze/Wikipedia)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что после объявления в РФ мобилизации в страну выехали 700 тыс. россиян

Об этом она рассказала в эфире Radio France, сообщает Новая газета Европа.

Президент Грузии отметила, что около 100 тысяч россиян остались в Грузии, а 600 тысяч могли уехать в другие страны. В Грузии также находятся около 30 тысяч украинцев, вынужденных покинуть дом из-за войны.

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«Время от времени происходят словесные перепалки, но, в общем, приехавшие в Грузию россияне — это люди, которые явно не хотят разделять судьбу воюющей путинской России, не хотят быть мобилизованными», — сказала Зурабишвили.

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Представители российских властей, включая министра обороны Сергея Шойгу и кремлевского диктатора Владимира Путина, в конце октября заявили об «окончании мобилизационных мероприятий». По их словам, в армию призваны 300 тысяч человек, и новых призывов не будет. Однако указ о мобилизации не отменен.

В Генштабе ВСУ сообщали, что в России свернули только публичные меры по призыву, а вручение повесток продолжается. По данным Министерства обороны Украины, у агрессора проблемы с мобилизацией из-за отсутствия достаточного количества казарм, учебно-материальной базы, снаряжения и инструкторов.

https://www.youtube.com/embed/5sDMEUBzZxY
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Грузия Мобилизация Бегство Саломе Зурабишвили Война России против Украины

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