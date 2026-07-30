«Посылка не придет». Мадяр обратился к россиянам после новых атак на склады Wildberries

Заявлено как пожар на территории склада Wildberries в российской Пензе, 30 июля 2026 года (Фото: Скриншот видео / Exilenova+ / Telegram)

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил поражение очередных складов маркетплейса Wildberries в стране-агрессоре России и намекнул, что атаки продолжатся.

В своей публикации в Telegram-канале Мадяр отметил, что «дикоягодный фиолетовый саван шествует по болотам».

«Посылка не придет» — ни с дроном, ни с вибратором; отныне ни в Пензу, ни в Красную армию. Прошу прощения — в Удмуртию", — отметил Мадяр.

Реклама

Он дал понять, что атаки продолжатся.

«Седьмой, восьмой… пока меньше, чем больше, но это пока. А там увидим», — говорится в публикации командующего СБС ВСУ.

Инфографика: NV

Роберт Бровди также призвал россиян к свержению кремлевского режима.

«Черви, демоны — ваши, сносите собственноручно. Вольнолюбивая украинская Птица СОУ (Сил обороны Украины — ред.) лишь подсвечивает путь», — обратился Мадяр к жителям страны-агрессора.

Ранее 30 июля сообщалось, что ночью дроны атаковали склад Wildberries в российской Пензе. Этот логистический центр является одним из ключевых распределительных хабов Wildberries, обслуживаемых Приволжским федеральным округом РФ, писали мониторы.

Кроме того, БПЛА совершили атаку на логистический комплекс Wildberries в российском городе Сарапул Удмуртской Республики.