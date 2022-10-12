«Это ключевой момент». После неудач в Украине Россия больше не является сверхдержавой — министр обороны Великобритании 12 октября, 19:34 Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, у российского диктатора Владимира Путина начинает появляться понимание, что РФ больше не является сверхдержавой из-за ряда неудач российской армии в Украине.

В интервью Evening Standard он заявил, что это ключевой момент в войне России против Украины.

«Он (Путин — ред.) только что обнаружил, что (Россия — ред.) — не сверхдержава. Это ключевой момент. С одной стороны, вы поверили в собственный хайп, парады, на которых вы считали танки, считали, что являются неуязвимыми, а на деле — нет» , — сказал он.

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Глава британского Минобороны считает, что российские силы проигрывают в Украине из-за «своих военных возможностей» и ошибочных «стратегических предположений» своего руководства.

«На каждом шагу они недооценивали Украину и переоценивали Россию. Но у Путина в загашнике есть миллионы людей, которых он может запихнуть в мясорубку без правил, без уважения к человеческим жизням, к невинным людям и гражданскому населению», — добавил Воллес.

Он также подчеркнул, что в последние дни контрнаступление Украины в Херсонской области замедлилось, но она все равно сохраняет преимущество, в то время как Россия «стыкается с катастрофической потерей боевого духа, плохой оснасткой, значительным дефицитом боеприпасов и политической нестабильностью».

«Его (Путина — ред.) стратегические предположения, похоже, ошибочны во всем. Даже вчера (в понедельник, 10 октября — ред.) обстрел мизерного количества ракет по случайным гражданским объектам, в то время как вы должны были обстреливать военные цели, не является стратегическим или разумным использованием ваших ограниченных «ресурсов», — считает министр обороны Британии.