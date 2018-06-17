После недельного плавания беженцы на спасательном судне Aquarius прибыли в Испанию

Спасенных беженцев не захотели принимать несколько средиземноморских стран. Сегодня они добрались до Испании, которая согласилась открыть свой порт.

Об этом сообщает DW.

Спасательное судно Aquarius сопровождали два итальянских пограничных корабля. Судно Dattilo с 274 мигрантами прибыл в порт Валенсии в 6 утра. Aquarius с 106 беженцами прибыл в Валенсию через несколько часов. Во время швартовки раздавались аплодисменты.

Третий корабль Орион с 250 пассажирами прибудет в порт позднее.

Aquarius находился в плавании около недели. Новая итальянская власть отказалась принимать судно с 629 беженцами. Аналогично поступила Мальта, порт открыла Испания. Париж также заявил о готовности принять часть мигрантов с судна Aquarius, которые хотели добраться до Франции.

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По данным ООН, за первые пять месяцев 2018 года по Средиземному морю в Европу попали 35 500 мигрантов, из которых треть - в Испанию.