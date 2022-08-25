После 24 февраля большинство граждан РФ въезжали в ЕС через Финляндию и Эстонию 25 августа, 14:37 Большинство россиян въезжают в ЕС через Финляндию и Эстонию (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

После начала полномасштабной войны России против Украины более 60% граждан страны-агрессора РФ въехали в ЕС через Финляндию и Эстонию.

Об этом сообщает ERR.

В отчете агентства Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) сказано, что с 24 февраля по 22 августа в ЕС легально прибыли 998 085 граждан РФ. Из них 329 185 россиян прибыли через Финляндию, а 281 957 граждан России пересекли границу Эстонии, что составляет в сумме 61% всех въездов граждан РФ в Евросоюз.

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Третьими по величине воротами для въезда граждан страны-агрессора в Евросоюз является Литва — из Калининградской области туда прибыли 132 646 россиян.

За последние полгода в Польшу из Калининградской области России прибыло 26 542 россиянина.

В Норвегию, входящую в Шенгенскую зону, в это время въехало всего 8052 гражданина РФ.

11 августа Эстония приняла решение запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной. Запрет вступит в силу 18 августа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что визовый запрет для граждан РФ может стать одной из самых действенных мер против РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил россиянам, которые выступают против запрета выдачи туристических виз для граждан РФ, направить свои жалобы Кремлю.

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

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