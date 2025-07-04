«Ваша политика не работает». Республиканец Бейкон призвал Трампа изменить стратегию в отношении РФ и указал, как именно

Пожары в Киеве после российских ударов в ночь на 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон, реагируя на массированную атаку РФ на Киев в ночь на 4 июля , призвал США и союзников предоставить Украине необходимое количество оружия и ввести жесткие антироссийские санкции.

Бейкон в своей публикации в соцсети Х подчеркнул, что нынешняя стратегия президента США Дональда Трампа относительно Москвы не является правильной.

«Мистер президент, ваша политика в отношении России не работает. Пока мы ведем переговоры, [российский диктатор Владимир] Путин бомбит украинские города. Вот сегодняшний Киев», — написал Бейкон, опубликовав также фото пожаров, бушующих в украинской столице после масштабной атаки РФ в ночь на пятницу.

Республиканец также высказал уверенность, что Путин глумится над Соединенными Штатами и Трампом.

«Время поменять стратегию. Мы и наши союзники должны вооружить Украину до зубов, и нам нужны самые жесткие санкции. Путин насмехается над вами и Америкой», — подчеркнул Дон Бейкон.

В четверг, 3 июля, состоялся очередной телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине.

В ночь на 4 июля Россия совершила комбинированную массированную атаку на Киев, применив шахеды, баллистику и крылатые ракеты.