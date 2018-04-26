После майских. СМИ узнали дату заседания СНБО по синхронизации санкций против РФ

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Заседание СНБО переносили несколько раз
Фото: Пресс-служба АП

Заседание СНБО переносили несколько раз

Заседание Совета нацбезопасности и обороны по синхронизации с США санкций против России перенесли на 2 мая, пишет Громадське со ссылкой на двух членов ведомства.

Отмечается, что заседание переносили несколько раз.

Причина нынешнего переноса не сообщается.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.   

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением российского фондового рынка из-за введения новых санкций США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся". А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить ответные меры.

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