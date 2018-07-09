После Brexit Британия превратится в колонию ЕС - Джонсон

Подавший в отставку министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предупредил, что новый план премьер-министра Терезы Мэй по "мягкому" выходу из Европейского Союза закончится тем, что Соединенное Королевство станет европейской колонией.

"Мы действительно держим путь к статусу колонии. Многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этой договоренности", - сказал Джонсон в заявлении об отставке, передает Reuters.

По мнению Джонсона, Лондон ведет переговоры о Brexit недостаточно решительно. "Brexit должен быть возможностью и надеждой. Возможностью сделать вещи по-другому… Эта мечта умирает, будучи задушенной ненужными сомнениями", - написал экс-глава МИД Британии.

I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why. pic.twitter.com/NZXzUZCjdF — Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 июля 2018 г.

Напомним, что 9 июля глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку.

В ходе 12-часовой встречи Кабинета министров Великобритании был подписан план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Среди некоторых сторонников более жесткого Brexit, план премьер-министра Мэй вызвал негодование из-за того, что, по их мнению, такая стратегия оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза.

7 июля британское издание The Times сообщило, что главе Министерства иностранных дел Великобритании Борису Джонсону вместе с другими представителями Кабмина грозит увольнение в случае подрыва плана премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из Европейского союза.