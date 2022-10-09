«Чтобы спасать невинные жизни». Кулеба после российской атаки на Запорожье призвал Запад побыстрее дать Украине современное ПВО

9 октября, 22:25
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Россия нанесла ракетные удары по жилым домам Запорожья, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек (Фото:REUTERS / Stringer)

Россия нанесла ракетные удары по жилым домам Запорожья, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек (Фото:REUTERS / Stringer)

После очередного массированного ракетного удара по жилому району в Запорожье министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество осуществить пять шагов, в частности, скорее предоставить Украине современные системы ПВО.

Как сообщает пресс-служба МИД, Кулеба назвал ракетные удары по Запорожью целенаправленным убийством гражданских лиц, которое является военным преступлением.

В связи с этим министр призвал Офис прокурора Международного уголовного суда и партнеров срочно направить на место преступления следователей и экспертов, чтобы документировать доказательства военных преступлений России.

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Глава МИД Украины также призвал США признать Россию государством-спонсором терроризма, а другие страны — признать Россию террористическим государством.

Кроме того, Кулеба заявил о необходимости со стороны международного сообщества решительно осудить Россию и усилить давление, введя новые жесткие санкции.

Глава МИД призвал партнеров, в том числе США, Великобританию, Израиль, Германию, Норвегию и Францию, срочно предоставить Украине современные системы противовоздушной обороны ВО) и противоракетной обороны (ПРО).

«Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни. Призываю партнеров ускорить поставки», — написал Кулеба в Twitter.

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https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1579022511089782786?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1579023371924213760%7Ctwgr%5E0d45343986cd34a129a01766a275f83e696ed019%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fukrainian%2Flive%2Fnews-62974097

Министр также обратился к странам, которые придерживаются нейтральной позиции в войне РФ против Украины.

«5 шаг. Призываю страны, придерживающиеся нейтральной позиции, направить своих представителей в Запорожье, где они смогут переночевать в жилых массивах и почувствовать все, что прикрывают своей нейтральностью», — говорится в сообщении.

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В ночь на воскресенье, 9 октября, Россия нанесла новый удар по жилым кварталам Запорожья с применением 20 самолетов и ЗРК С-300.

По состоянию на вечер 9 октября известно о 13 погибших, среди которых один ребенок, и 89 раненых, среди которых 11 детей. Разбор завалов многоэтажного дома продолжается.

Редактор: София Лазарова

Теги:   МИД Украины Запорожская область Запорожье Военная помощь ПВО Ракетные удары Дмитрий Кулеба Война России против Украины Ракетный удар

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