Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел

18 сентября, 10:51
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Посланник Папы Римского кардинал Конрад Краевский уже четвертый раз после 24 февраля приехал в Украину (Фото:Vatican News)

Посланник Папы Римского кардинал Конрад Краевский уже четвертый раз после 24 февраля приехал в Украину (Фото:Vatican News)

Посланник Папы Римского в Украине кардинал Конрад Краевский попал под обстрел во время доставки гуманитарной помощи в Запорожье.

Об этом сообщает Vatican News.

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Вместе с ним были еще трое - людей, католический и протестантский епископы и сопровождавший их военный.

По словам Краевского, их микроавтобус привез помощь жителям сел совсем рядом с линией фронта, где почти никто не бывает, кроме военных.

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Миссия успешно довезла груз в первую точку на маршруте, но возле второй попала под обстрел.

«Впервые в жизни я не знал, куда бежать… потому что недостаточно просто бежать, нужно знать куда», – рассказал Конрад Краевский.

В результате обстрела никто не пострадал.

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Это уже четвертая после 24 февраля гуманитарная поездка Краевского в Украину.

Vatican News
Vatican News
Vatican News
Vatican News
Vatican News
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Обстрел Запорожская область Папа римский Ватикан Война России против Украины Папа Римский Франциск

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