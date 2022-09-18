Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел 18 сентября, 10:51 Посланник Папы Римского кардинал Конрад Краевский уже четвертый раз после 24 февраля приехал в Украину (Фото:Vatican News)

Посланник Папы Римского в Украине кардинал Конрад Краевский попал под обстрел во время доставки гуманитарной помощи в Запорожье.



Об этом сообщает Vatican News.

Вместе с ним были еще трое - людей, католический и протестантский епископы и сопровождавший их военный.

По словам Краевского, их микроавтобус привез помощь жителям сел совсем рядом с линией фронта, где почти никто не бывает, кроме военных.

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Миссия успешно довезла груз в первую точку на маршруте, но возле второй попала под обстрел.

«Впервые в жизни я не знал, куда бежать… потому что недостаточно просто бежать, нужно знать куда», – рассказал Конрад Краевский.

В результате обстрела никто не пострадал.

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Это уже четвертая после 24 февраля гуманитарная поездка Краевского в Украину.

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