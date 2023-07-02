Посланник Папы заявил, что во время визита в Москву не обсуждал мирный план 2 июля, 22:38 Кардинал Маттео Дзуппи, посланник Папы Франциска проводит мессу в соборе Непорочного Зачатия в Москве, 29 июня 2023 года (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Спецпредставитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи заявил, что во время его визита в Москву не было никаких обсуждений мирного плана.

Как пишет Reuters, папский посланник заявил, что его миссия в Москву была сосредоточена на гуманитарных вопросах.

«Не было мирного плана, не было посредничества… Есть большое стремление, чтобы насилие прекратилось и чтобы человеческую жизнь можно было сохранить, начиная с защиты самых маленьких», — сказал кардинал в интервью итальянскому государственному вещателю RAI.

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Он добавил, что в ближайшие дни встретится с Папой Франциском, чтобы обсудить результаты своих встреч в Киеве и Москве.

Папа Римский в выступлении в пятницу, 30 июня, сказал, что войне в Украине «не видно конца».

В тот день его представитель кардинал Маттео Дзуппи как раз проводил встречи в Москве. В Ватикане заявляли, что визит «направлен на выявление гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть пути к миру».

Папский представитель встретился в частности с российским детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд за депортацию украинских детей. Он также провел встречу с патриархом РПЦ Кириллом.

Перед визитом в Москву кардинал 6 июня был в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили украинскую формулу мира и подрыв Россией Каховской ГЭС. Также кардинал передал президенту письмо от Папы римского.

После визита в Венгрию 30 апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в тайной «миротворческой миссии», чтобы попытаться положить конец развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.

В конце мая стало известно, что папа Франциск поручил миротворческую миссию по Украине кардиналу Дзуппе.

Франциск неоднократно выступал с предложениями мира относительно войны России против Украины, некоторые из его заявлений вызвали критику со стороны Киева, поскольку в них приравнивались позиции страны-агрессора и страны, которая обороняется.