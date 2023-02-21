Выступление Байдена в Польше не будет ответом на послание Путина. Оно о чем-то большем — Салливан 21 февраля, 13:01 Джо Байден (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Речь президента США Джо Байдена в Варшаве во вторник, 21 февраля, будет «утвердительным заявлением о ценностях» и никоим образом не ответом российскому диктатору Владимиру Путину, обратившемуся к Федеральному собранию РФ.



Об этом заявил советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, пишут CNN и The Guardian.

Общаясь с журналистами во время выступления главы Кремля, Салливан заявил, что, насколько ему известно, Байден его не смотрит. По его словам, обращение американского лидера не планировали «как что-то противоположное, это не риторическое соревнование с кем-то».

Видео дня

«Сегодняшнее выступление президента [будет] о чем-то большем. И мы выбрали это время, мы выбрали эту дату не потому, что сегодня выступает президент Путин… [Байден поместит войну в более широкий] контекст, который напомнит людям, где мы были перед этой войной в прошлом году, когда стояли фундаментальные вопросы перед международным порядком, перед США, перед НАТО», — подчеркнул Салливан.



В то же время советник Байдена заявил, что президент США вспомнит «абсурдность» заявлений Путина, что для России якобы есть «военная угроза» со стороны Украины или других стран, но это не будет «опровержением речи Путина».

«Это скорее для того, чтобы положить конец аргументу, который Россия приводила в течение определенного времени», — добавил он.

21 февраля российский диктатор Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Он врал о развязанной против Украины полномасштабной войне, повторял роспропаганду, а также заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Президент Джо Байден прибыл в Польшу накануне после неанонсированного визита в Киев. У него запланирована встреча с польским коллегой Анджеем Дудой, а также обращение к польскому народу.