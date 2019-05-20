Послание от Трампа и антипоздравление РФ. Международная реакция на инаугурацию Зеленского Вчера, 21:01 6217 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Владимир Зеленский общается с представителями делегации США, которые прибыли на его инаугурацию president.gov.ua

Пять президентов соседних стран, четыре вице-премьер-министра, столько же министров посетили инаугурацию новоизбранного президента Украины. Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Поздравления от королевы и премьера Британии и президента США

Королева Великобритании по случаю инаугурации передала свои наилучшие пожелания Владимиру Зеленскому, сообщили в посольстве этой страны в соцсети Facebook. Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать реформы, безопасность и процветание Украины. Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на ее странице в Twitter. Со вступлением в должность президента поздравила Владимира Зеленского и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом на брифинге в Берлине сообщила представитель немецкого правительства Мартина Фиц. По ее словам, Меркель и Зеленский согласовывают встречу в Берлине, она должна состояться «в ближайшее время», но точной даты она пока не назвала.

Соединенные Штаты вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом

Американскую делегацию возглавил министр энергетики Рик Перри. После церемонии инаугурации он вышел в кулуары Верховной Рады и пообщался с журналистами. Министр энергетики США рассказал, что передал Владимиру Зеленскому послание от главы США Дональда Трампа.

«Послание от Америки очень четкое. Президент Соединенных Штатов попросил нас его передать. Соединенные Штаты вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом, чтобы увидеть более светлые дни в будущем для украинского народа», — заявил Перри.

Если бы было больше времени, американская делегация была бы в пять раз больше, добавил министр энергетики США Рик Перри. Он также назвал речь Зеленского впечатляющей и мощной. В делегации США был и специальный представитель по вопросам Украины Курт Волкер.

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Президенты пяти стран на инаугурации в Раде

Торжественную церемонию посетили руководители пяти соседних государств. Президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии — Керсти Кальюлайд, президент Латвии — Раймондс Вейонис. А также президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Венгрии Янош Адер. Даля Грибаускайте пожелала Владимиру Зеленскому успехов в служении украинскому народу. Большое доверие означает большую ответственность — написала Грибаускайте на своей странице в Twitter под совместным фото.

Антипоздравление от Путина

От Беларуси на инаугурацию приехал заместитель премьер-министра.

Путин поздравит Зеленского только с первыми успехами в урегулировании ситуации на Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если это произойдет

Президент России Володимр Путин не будет поздравлять Владимира Зеленского с инаугурацией. В комментарии Reuters пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин поздравит Зеленского только с первыми успехами в урегулировании ситуации на Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если это произойдет. Песков не конкретизировал, в чем могут заключаться первые успехи, но отметил, что они будут очевидными. Впрочем, в ближайшее время в повестке дня Путина нет контактов с Зеленским, добавил Песков.

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений. А что касается юго-востока, Донбасса, то опять же, это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь прежде всего на четком плане, изложенном в Минских договоренностях», — заявил пресс-секретарь президента России.

Вице-президент Еврокомиссии и письмо от генсека ООН

Европейский Союз на инаугурации представил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович. Во время визита в Киев европейский чиновник поднимет вопрос трехсторонних переговоров в формате Украина-Россия-ЕС относительно будущего транзита российского газа. Такую информацию распространила Европейская комиссия. Шефчович планирует встретиться с президентом Зеленским, премьер-министром Гройсманом и председателем НАК Нафтогаз Украины Андреем Коболевым. Кроме вопроса трехсторонних переговоров, вице-президент Европейской комиссии обсудит также реформу энергетического сектора.

Европейский Союз на инаугурации представил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в приветственном письме Владимиру Зеленскому выразил полную поддержку усилий Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта на востоке Украины. Генеральный секретарь ООН призвал все стороны оживить диалог для воплощения Минских договоренностей.

Почему не приехал Лукашенко

Если бы инаугурацию назначили на выходной день, иностранным гостям было бы легче подстроить свой график под протокольное мероприятие. Решение о посещении инаугурации они принимали очень оперативно. А Верховной Раде следовало назначить дату торжеств хотя бы за неделю до самого события. Такое мнение в комментарии НВ выразил чрезвычайный и полномочный посол, директор Дипломатической академии при МИД Сергей Корсунский. Впрочем, стоит концентрировать внимание не столько на уровне представительства, как на том, что поздравления от лидеров стран начали поступать уже после объявления результатов экзит-полов. Очень важна поддержка ближайшего окружения. Балтийские страны в этом вопросе — образцовые, отметил Сергей Корсунский. Он также объяснил, почему уровень представительства Беларуси был не таким высоким, как на инаугурации пять лет назад, когда приехал президент Лукашенко.

Они смотрят на то, как реагирует Москва на Зеленского. И все видят, что реакция отрицательная

«Мы же понимаем прекрасно, какая здесь сейчас ситуация с Россией. И, конечно, они смотрят на то, как реагирует Москва на Зеленского. И все видят, что реакция отрицательная, и Зеленский делает заявления, которые вряд ли понравятся Москве. Поэтому я думаю, что проигнорировать не могли, не прислать делегацию, но то, что такой уровень — ну, слава богу. То, что там сейчас состоятся встречи, это интересно. И я так понимаю, что они сегодня-завтра происходят. Последствия этих встреч — это важнее, чем какие-то должности тех людей, которые конкретно приехали», — рассказал Корсунский.

Напомним, что после присяги в Верховной Раде Владимир Зеленский принял командование вооруженными силами Украины. Прием иностранных делегаций по случаю вступления в должность организовали в Мариинском дворце. А потом в Администрации Президента запланировали двусторонние встречи.