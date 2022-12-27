Объявление Христо Грозева в розыск: посла РФ в Болгарии вызовут в МИД 27 декабря, 17:00 Христо Грозев (Фото:Lennart Meri Conference/www.flickr.com)

Посла РФ в Болгарии вызовут в МИД в связи с объявлением руководителя Bellingcat Христо Грозева в розыск в России.

Об этом заявил лидер крупнейшей партии в парламенте Болгарии ГЭРБ Бойко Борисов в Facebook.

«Посла России в Болгарии вызовут в МИД из-за дела с гражданином Болгарии и журналистом Христо Грозевым», — написал он.



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Фото: www.facebook.com/boyko.borissov.7

Депутат заявил, что партия требует от болгарских властей резко отреагировать на попытку запугивания и самосуда над Грозевым.

«Болгария не должна игнорировать дело с Христо Грозевым умолчанием!», — написал он.

Власти РФ объявили в розыск журналиста и руководителя Bellingcat Христа Грозева, участвовавшего в расследовании отравления российского оппозиционера Алексея Навального в 2020 году.

Как сообщают кремлевские пропагандистские ресурсы, Грозева, являющегося гражданином Болгарии, обвиняют в якобы распространении «фейков» для «дискредитации» армии РФ.