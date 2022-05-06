Посол РФ в Париже пожаловался, что его не позвали на День памяти жертв Второй мировой 6 мая, 17:10 Цей матеріал також доступний українською Российский посол Алексей Мешков считает, что 8 мая в Европе отмечают победу над Германией (Фото:tass.ru)

Российский посол в Париже Алексей Мешков пожаловался, что власти Франции не пригласили его на мероприятия по случаю Дня памяти и примирения, посвященного жертвам Второй мировой войны.

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Об этом он рассказал кремлевским пропагандистским ресурсам.

При этом Мешков считает, что в этот день во Франции отмечают победу над нацистской Германией.

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«8 мая во Франции традиционно будут проводиться мероприятия, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы и военные атташе — сначала Советского союза, затем России, Беларуси, приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось», — посетовал российский дипломат.

В то же время он возмутился, что французские власти пригласили представителей «тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», хотя это вполне соответствует духу Дня памяти и примирения.

Именно 8 мая 1945 года вступил в силу Акт о капитуляции Германии, подписанный накануне во французском городе Реймс.

В России День победы, которую нынешний кремлевский режим приписывает исключительно СССР, считается чуть ли не главным праздником страны, однако европейцы воспринимают 8 и 9 мая, как напоминание о страшной трагедии Второй мировой.

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