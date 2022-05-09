После инцидента с красной краской. Посольство страны-агрессора РФ «требует» от польских властей «обеспечить» возложение венка на кладбище 9 мая, 18:00 Цей матеріал також доступний українською Посла облили красной краской (Фото:Скриншот/Youtube/MNews World — Мировые Новости)

Посольство страны-агрессора России в Польше «требует» от польской стороны обеспечить возложение венка на кладбище.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Утром, в понедельник, 9 мая посол страны-агрессора не смог возложить венок, потому что его облили красной краской.

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В ведомстве назвали инцидент «возмутительным».

Посольство сообщает, что по поручению главы МИД РФ Сергея Лаврова заявлено «решительный протест» МИД Польши.

Также ведомство страны-агрессора России «потребовало в течение дня 9 мая обеспечить» возможность для возложения венка на кладбище.

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