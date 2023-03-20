Посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вызвали в МИД — ZN.ua

20 марта, 18:32
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Михаэль Бродский (Фото:Михаэль Бродский / Facebook)

Михаэль Бродский (Фото:Михаэль Бродский / Facebook)

В понедельник, 20 марта, в МИД Украины был вызван посол Израиля в Украине Михаэль Бродский для обсуждения выполнения договоренностей, достигнутых во время визита в Киев министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, сообщает ZN.ua.

По словам источника издания, во время встречи израильскому дипломату было выражено недовольство украинской стороны отсутствием прогресса по получению Украиной от Израиля кредита в виде госгарантий на сумму 200 миллионов долларов.

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Также было выражено недовольство тем, что израильская сторона не готова признать ЧВК Вагнер террористической организацией, хотя сама призывает Украину признать террористической организацией Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

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Михаэль Бродский также отметил, что израильская сторона медлит с выполнением договоренности об увеличении количества раненых украинских бойцов, которым в Израиле планируют установить протезы. В частности, предыдущее израильское правительство приняло программу, в соответствии с которой 20 раненым украинским военнослужащим устанавливаются протезы.

При этом в МИД Украины положительно отметили разрешение на продление срока пребывания гражданам Украины, на территории Израиля, а также предоставление согласия украинцам на временное трудоустройство.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Израиль МИД Украины Михаил Бродский Украина-Израиль Война России против Украины

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