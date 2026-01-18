Восемь стран НАТО опубликовали совместное заявление по поводу таможенных угроз Трампа

Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания отреагировали на заявление Дональда Трампа о введении пошлин (Фото: REUTERS / Lucas Jackson)

Заявление появилось на сайте немецкого правительства в воскресенье, 18 января.

Страны отметили, что угрозы введения пошлин «подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной спирали ухудшения ситуации». В частности, страны выразили свою солидарность и поддержку Дании и народу Гренландии.

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«Мы полностью солидарны с Королевством Дания и народом Гренландии. На основе процесса, начатого на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которых мы твердо придерживаемся», — говорится в заявлении.

Кроме этого, страны отметили, что как члены НАТО они стремятся укрепить безопасность в Арктике, а военные учения, проводимые вместе с союзниками, «соответствуют этой необходимости» и «ни для кого не представляют угрозы».

15 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии под названием Арктическая выносливость.

Также принять участие в военных учениях согласилась Эстония.

14 января телерадиокомпания DR сообщила, что Дания перебросила в Гренландию военную технику и передовой отряд, которые должны подготовиться к приему больших сил армии и других подразделений.

В тот же день ряд стран заявили об отправке военных в Гренландию, а именно: Швеция, Франция, Германия и Норвегия.

18 января таблоид Bild написал, что разведывательная группа из 15 немецких военных во главе с контр-адмиралом Стефаном Паули срочно и без всяких объяснений покинула Гренландию.

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этими странами территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или других платежей». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.

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После этого президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что сейчас координируется совместная реакция стран ЕС на заявление президента США.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления о возможной аннексии Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они участились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Инфографика: NV

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и будут вести себя соответственно.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

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16 января сообщалось, что руководство США планирует проводить переговоры с Данией и правительством Гренландии каждые две-три недели, создав рабочую группу для продолжения технических обсуждений. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, первая встреча в Вашингтоне 14 января была «хорошей» и «продуктивной».