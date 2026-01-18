Восемь стран НАТО опубликовали совместное заявление по поводу таможенных угроз Трампа
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания отреагировали на заявление Дональда Трампа о введении пошлин (Фото: REUTERS / Lucas Jackson)
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания опубликовали совместное заявление на объявление президентом США Дональдом Трампом дополнительных пошлин.
Заявление появилось на сайте немецкого правительства в воскресенье, 18 января.
Страны отметили, что угрозы введения пошлин «подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной спирали ухудшения ситуации». В частности, страны выразили свою солидарность и поддержку Дании и народу Гренландии.
«Мы полностью солидарны с Королевством Дания и народом Гренландии. На основе процесса, начатого на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которых мы твердо придерживаемся», — говорится в заявлении.
Кроме этого, страны отметили, что как члены НАТО они стремятся укрепить безопасность в Арктике, а военные учения, проводимые вместе с союзниками, «соответствуют этой необходимости» и «ни для кого не представляют угрозы».
15 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии под названием Арктическая выносливость.
Также принять участие в военных учениях согласилась Эстония.
14 января телерадиокомпания DR сообщила, что Дания перебросила в Гренландию военную технику и передовой отряд, которые должны подготовиться к приему больших сил армии и других подразделений.
В тот же день ряд стран заявили об отправке военных в Гренландию, а именно: Швеция, Франция, Германия и Норвегия.
18 января таблоид Bild написал, что разведывательная группа из 15 немецких военных во главе с контр-адмиралом Стефаном Паули срочно и без всяких объяснений покинула Гренландию.
17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этими странами территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.
Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или других платежей». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.
После этого президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что сейчас координируется совместная реакция стран ЕС на заявление президента США.
Интерес США к Гренландии — главное
Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.
Заявления о возможной аннексии Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они участились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.
Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и будут вести себя соответственно.
4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).
13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.
Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.
16 января сообщалось, что руководство США планирует проводить переговоры с Данией и правительством Гренландии каждые две-три недели, создав рабочую группу для продолжения технических обсуждений. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, первая встреча в Вашингтоне 14 января была «хорошей» и «продуктивной».