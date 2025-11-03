Трамп объяснил, почему не может применить к Путину те же методы, что в других конфликтах

Дональд Трамп заявил, что введение пошлин против РФ могут повлиять на ситуацию (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не мог применить к российскому диктатору Владимиру Путину те же методы, которые имели успех в решении других конфликтов, поскольку РФ не является крупным бизнес-партнером США.

В интервью CBS ведущая отметила, что он в августе «разстелил красную дорожку для Путина на Аляске, но перемирие не состоялось» и не означает ли это, что Путин его игнорирует. Трамп же ответил, что разворачивает «красный ковер для всех», а Путин думает, что «побеждает в войне».

Реклама

Затем Трамп достал из кармана пиджака список войн, которые он, по его же словам, «решил» и зачитал его.

«Вы знаете, как я их решил? Я сказал, что во многих случаях, в 60% я сказал: Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины на обе ваши страны, и вы не сможете вести бизнес с США», — сказал Трамп.

На вопрос ведущей о том, почему же это не работает с Путиным, Трамп возразил, что работает.

«Я думаю, что с Путиным это работает. Я вел себя с ним иначе, потому что, во-первых, мы не ведем большого бизнеса с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много покупает у нас из-за… глупости. И я думаю, что он хотел бы быть таким. Я думаю, что он хочет войти и хочет торговать с нами, и хочет заработать много денег для России, и я думаю, что это прекрасно», — сказал Трамп.

21 октября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники соообщило, что саммит между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не состоится в ближайшем будущем — поскольку в Кремле отказались от немедленного прекращения огня в Украине.

По их словам, Кремль в минувшие выходные отправил властям США частное коммюнике («неофициальный документ»), в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины.

По одного из американских чиновников, в коммюнике еще раз изложено требование России о «взятии под контроль всего Донбасса».

«Эта позиция Кремля фактически отвергает точку зрения президента Дональда Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены в их нынешнем положении», — писало Reuters.

31 октября издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что власти США отменили саммит между Трампом и Путиным в Будапеште именно из-за неуступчивой позиции РФ относительно жестких требований в отношении Украины, которые были изложены в меморандуме, направленном Москвой.

Инфографика: NV

По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, решение было принято после напряженного телефонного разговора между высшими дипломатами РФ и США. Москва не отступила от своих требований, в том числе, называя условием прекращения огня обязательства для Украины уступить больше территорий.

Причем желания Кремля помимо территориальных уступок, содержали и требование резкого сокращения армии Украины и гарантии того, что страна никогда не вступит в НАТО, сообщало FT.

При этом Трамп по-прежнему готов встретиться с россиянами, «там и когда, где, по его мнению, может быть достигнут прогресс», подытожило издание.