Трамп анонсировал пошлины на импорт из Молдовы и еще пяти стран

Президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах, в том числе и в отношении Молдовы (Фото: REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Президент США Дональд Трамп в среду, 9 июля, объявил о новых тарифах в отношении нескольких стран . В частности, в списке оказалась Молдова — его предложение 25%. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на соцсети Трампа.

Президент США опубликовал копии отдельных писем, адресованных Брунею, Филиппинам, Ираку, Алжиру, Молдове и Ливии. Письмо в каждую страну имеет собственную тарифную ставку:

30% для Алжира;

25% для Брунея;

30% для Ирака;

30% для Ливии;

25% для Молдовы;

20% для Филиппин.

7 июля Трамп заявил о введении новых пошлин на импорт товаров из семи стран, среди которых Япония, Южная Корея, Казахстан, Малайзия, Мьянма, Лаос и Южно-Африканская Республика.

Позже он обнародовал аналогичные письма еще пяти странам, указав ставки пошлин:

Казахстан — 25%,

Малайзия — 25%,

Лаос и Мьянма — 40%,

Южно-Африканская Республика — 30%.

Несмотря на различие в тарифных ставках, содержание писем осталось фактически одинаковым. В них, кроме предложения перенести производство в США, также содержится предупреждение: в случае, если любая из этих стран решит повысить собственные пошлины на американские товары, США автоматически добавят эту цифру к уже установленному тарифу.

Инфографика: NV

2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран. Минимальный размер тарифа составлял 10% (в том числе и для Украины).

Для Китая новый тариф составлял 34%, но учитывая введенные в марте 20% пошлины против КНР из-за возможной роли в поставках фентанила в Америку, совокупные пошлины для Китая составляли 54%.

В ответ Китай 4 апреля ввел 34% пошлины на все товары из США, а также заявил, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологичных продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолиний и иттрий.

В конце апреля Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая и подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с главой КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что тарифы на китайские товары «существенно снизятся, но они не будут нулевыми».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что тарифные ограничения между Соединенными Штатами и Китаем не смогут сохраняться долго, поэтому в будущем можно ожидать «деэскалацию» в торговых отношениях между двумя странами.

12 мая США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на импорт на 90 дней.