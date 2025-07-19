В июле истекли 90 дней отсрочки новых пошлин Дональда Трампа и он объявил о повышении пошлин для более 20 стран, которые вступят в силу с 1 августа (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

В июле 2025 года президент США Дональд Трамп начал рассылать письма о повышении пошлин на продукцию ряда стран. Это произошло после того, как истек срок 90-дневной отсрочки беспрецедентных пошлин для 185 стран мира, о введении которых президент США объявил 2 апреля.

