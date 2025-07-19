Таможенная революция Трампа: какие тарифы объявил президент США для 185 стран мира и когда они вступают в силу — инфографика NV
В июле истекли 90 дней отсрочки новых пошлин Дональда Трампа и он объявил о повышении пошлин для более 20 стран, которые вступят в силу с 1 августа (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)
В июле 2025 года президент США Дональд Трамп начал рассылать письма о повышении пошлин на продукцию ряда стран. Это произошло после того, как истек срок 90-дневной отсрочки беспрецедентных пошлин для 185 стран мира, о введении которых президент США объявил 2 апреля.
NV собрал главные данные о введенных Трампом пошлинах в одной инфографике.
Пошлины Трампа делятся на
- 10% - базовая пошлина на импорт всех товаров;
- 25% - пошлина на иностранные автомобили;
- «взаимные пошлины» для около 60 стран, которые, по мнению Трампа, обманули США, которые достигают 40−50%, их считали по формуле: торговый дефицит с определенной страной разделен на общий импорт из этой страны и это число разделили на 2. Взаимные пошлины 9 апреля президент США решил приостановить на 90 дней. Пошлины на товары из Китая, которые достигли 145%, в ответ на которые Китай ввел пошлины на товары из США в 125%, две страны договорились взаимно снизить на 115% на срок 90 дней только 12 мая.