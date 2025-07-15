ЕС может ввести пошлины на американские товары на сумму 72 млрд евро

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что Европейская комиссия составила перечень американских товаров на общую сумму 72 миллиарда евро, которые могут быть обложены пошлинами в ответ на аналогичные действия со стороны США.

Об этом сообщает DW.

«Сегодня Еврокомиссия представит странам-членам предложение о втором списке импортируемых из США товаров, стоимость которых составляет около 72 млрд евро. Теперь у них будет возможность обсудить его», — говорится в заявлении Шефчовича, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссар не уточнил, о каких именно товарах идет речь, но подчеркнул, что «на этом наш инструментарий не исчерпывается, все инструменты остаются на столе».

12 июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 30% пошлин на импорт товаров из Мексики и стран Европейского Союза. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 августа.

Financial Times со ссылкой на три источника сообщал, что США угрожали ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС в ходе торгового конфликта с Брюсселем.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвали решение президента США вредным для обеих сторон и пообещали защищать интересы ЕС.

Фон дер Ляйен заявила в соцсети X, что новые тарифы «ударят по предпринимателям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики». Она подчеркнула, что Еврокомиссия и в дальнейшем будет работать над заключением торгового соглашения до 1 августа, но в то же время готова прибегнуть к «пропорциональным контрмерам» в ответ на действия США.

В апреле Дональд Трамп ввел 20-процентную «взаимную» пошлину, но уменьшил ее до 10 процентов до 9 июля, чтобы обеспечить переговоры. До недавнего времени чиновники ЕС ожидали, что переговоры с США будут предусматривать таможенные сборы на уровне базовой ставки.

3 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что надеется на предварительное соглашение, которое позволит сторонам продолжать переговоры до окончательного соглашения.