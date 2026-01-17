«Запугивание или угрозы не повлияют на нас». В Европе отреагировали на пошлины Трампа из-за Гренландии

Европейские лидеры готовят скоординированный ответ на введение дополнительных пошлин США против восьми стран, которые выступили против американской аннексии Гренландии, сообщает Bloomberg .

В частности, президент Европейского совета Антонио Коста сообщил, что сейчас координируется совместная реакция стран ЕС на заявление президента США. Однако он не предоставил больше деталей.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь подтвердил приверженность Франции суверенитету и независимости народов Европы и других стран.

«Именно на этой основе мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать Украину. Именно на этой основе мы также решили принять участие в учениях, организованных Данией в Гренландии. Никакое запугивание или угроза не повлияют на нас — ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо в мире, когда мы столкнемся с такими ситуациями», — написал он.

Французский президент назвал «неприемлемыми» угрозы введения дополнительных пошлин и пообещал «единый и скоординированный» ответ Европы, подчеркнув, что суверенитет Европы будет защищен.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна не позволит себя шантажировать и подчеркнул, что этот вопрос касается всего ЕС, а не только отдельных стран.

Reuters пишет, что министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также подтвердил поддержку Дании и отметил, что тарифы не должны становиться частью переговоров по Гренландии.

«В НАТО существует широкое согласие относительно необходимости укрепления безопасности в Арктике, в частности в Гренландии. Мы не считаем, что вопрос тарифов должен быть рассмотрен в этом контексте», — сказал он.

Кроме того, осудил такое решение Трампа и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, назвав пошлины «абсолютно неправильными». Он подчеркнул, что Гренландия является частью Королевства Дания, и ее будущее зависит от гренландцев и датчан, сообщает Guardian.

«Применение тарифов к союзникам ради обеспечения коллективной безопасности союзников НАТО является абсолютно неправильным. Мы, конечно, будем напрямую обсуждать этот вопрос с администрацией США», — сказал премьер.

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17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этих стран территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или других платежей». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления о возможной аннексии Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они участились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Инфографика: NV

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и будут вести себя соответственно.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

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Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

16 января сообщалось, что руководство США планирует проводить переговоры с Данией и правительством Гренландии каждые две-три недели, создав рабочую группу для продолжения технических обсуждений. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, первая встреча в Вашингтоне 14 января была «хорошей» и «продуктивной».