Канада, Мексика, страны ЕС, Китай. Трамп ввел пошлины от 10 до 12,5% против более чем 80 государств

Для более чем 80 стран мира президентом Дональдом Трампом были установлены ставки пошлин, которые в соответствии с принципом наибольшего благоприятствования составляют 10% или 12,5% (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

24 июля президент Дональд Трамп и его администрация ввела новые пошлины на импорт из более чем 80 стран — включая Канаду, Мексику, страны Евросоюза, а также Китай.

Об этом сообщает американская газета The New York Times и британская медиакорпорация ВВС.

«Теперь на многие товары, поступающие из этих стран, будут начисляться пошлины в размере от 10% до 12,5%. Новые пошлины призваны заменить 10%-ные, которые президент Трамп вводил по всему миру вскоре после того, как Верховный суд США признал недействительной предыдущую волну широкомасштабных пошлин. По закону эта заменяющая пошлина могла действовать только 150 дней без одобрения Конгресса, и срок ее действия истек для президента в полночь 24 июля», — пишут журналисты.

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В частности, США ввели пошлину в 10% на товары из Аргентины, Бангладеш, Великобритании, Камбоджи, Канады, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Индии, Индонезии, Иордании, Малайзии, Мексики, Пакистана, Шри-Ланки, Тринидада и Тобаго, ЕС, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Швейцарии.

Для этих стран были установлены ставки, которые в сочетании с действовавшими ранее тарифными ставками по принципу наибольшего облегчения составляли 10% или 12,5%, пишут издания.

Как пишет Reuters, остальным 38 странам была установлена ставка в размере 12,5%. В их число входят Вьетнам, который на этой неделе издал новый указ, устанавливающий более подробные правила, запрещающие импорт товаров, произведённых с использованием принудительного труда, а также Китай, который США обвиняют в содержании представителей уйгурского меньшинства в трудовых лагерях, что Пекин отрицает.

По данным Управления торгового представительства США, новые пошлины распространяются на 60 крупнейших торговых партнеров США — на долю которых приходится 99,4% американского импорта, сообщает ВВС.

Как пишет агентство Reuters, для остальных 38 стран была установлена ставка 12,5%.

«В их число входят Вьетнам, правительство которого на этой неделе издало новый указ, устанавливающий более подробные правила, запрещающие импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, а также Китай, власти которого США обвиняют в содержании представителей уйгурского меньшинства в трудовых лагерях, что Пекин отрицает», — сообщает издание.

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Пошлины Трампа — последние новости

2 апреля 2025 года Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран и территорий, установив минимальную ставку пошлины на импортные товары на уровне 10%. Для товаров из Европейского Союза пошлина составляла 20%, а для Китая — 34%. Для некоторых стран применялись индивидуальные тарифы.

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20 февраля 2026 года Верховный суд США большинством голосов признал незаконным использование Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях для введения масштабных глобальных тарифов. Однако вопрос возврата уже уплаченных средств суд тогда не решил, передав дело обратно в Суд международной торговли.

Сам Трамп резко раскритиковал решение Верховного суда и намекнул, что компании, которые не будут требовать возврата пошлин, могут получить определенные политические преимущества в будущем. По его словам, он «запомнит» такие компании.

20 июля в Белой доме сообщили, что Трамп подписал три указа, предусматривающих введение 50% пошлин на отдельные категории канадских товаров. В администрации американского президента объяснили это решение «дискриминационным отношением Канады к продукции из США».

Новые тарифы будут распространяться как на потребительские товары, в частности канадское вино и хоккейные клюшки, так и на промышленную продукцию, в том числе строительный цемент.

В то же время пошлины не затронут энергоносители, калийные удобрения, рыбу и критически важные минералы. Однако под ограничения попадет часть продукции, которая ранее была освобождена от тарифов в соответствии с торговым соглашением между США, Канадой и Мексикой — USMCA, сообщили чиновники.